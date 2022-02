Cubanos recibirán residencia legal permanente en EE. UU.

Washington, DC.- En un anuncio la United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), precisó que decenas de miles de cubanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y solicitaron asilo, podrán obtener la residencia legal permanente.

Esta decisión es resultado de una demanda colectiva iniciada en 2020 que se llevó hasta las puertas de los tribunales. Por tal razón, la USCIS notificó la aplicación de la norma a los inmigrantes cubanos que se presentaron ante las autoridades y quedaron en libertad provisional.

De manera que, la medida beneficia a los cubanos que ingresaron a territorio norteamericano entre el 12 de enero de 2107 y el 17 de noviembre de 2021. Además, debieron obtener la libertad temporaria, denominado I-220A.

No obstante, esta resolución excluye a los inmigrantes cubanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. De este modo, el anuncio expresó, “La medida se refiere a ciertos ciudadanos de Cuba a quienes se les negó el ajuste de estatus migratorio. Bajo la Ley de Ajuste Cubano».

