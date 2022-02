¿Cómo afecta el género, raza y religión al proceso de ciudadanía de EE. UU.?

Los Ángeles, CA.- Un estudio de la Universidad del Sur de California (USC), reveló que los inmigrantes varones tienen menos probabilidades de aprobar todos los trámites para la ciudadanía de Estados Unidos, en comparación que los inmigrantes blancos.

En este sentido, el estudio reveló que, «la importancia de la raza, el género y la religión en la adjudicación de la naturalización en Estados Unidos». Al mismo tiempo, precisó que el 89.9% de los inmigrantes hispano varones obtienen la ciudadanía, tres puntos porcentuales por debajo que los hombres inmigrantes blancos, 92,8%.

De modo que, la diferencia es más marcada cuando se comparan los inmigrantes hombres hispano con inmigrantes blancos. Estos últimos obtienen una aprobación del 94.15%, lo más alto de las categorías.

Pese a que las inmigrantes hispanas tienen una mayor aprobación del 91.6% sobre los hombres hispanos, los números están por debajo de los inmigrantes de raza blanca, donde se incluyen tanto hombre como mujeres. Asimismo, las mujeres asiáticas con 92.7% y los hombres asiáticos con 92.2%.

