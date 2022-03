Estados Unidos reanuda funciones de visados en Cuba

La Habana, Cuba.- El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga-Brown, hizo público que el país norteamericano retomará la emisión de visados para inmigrantes en la capital de Cuba, La Habana, tras cuatro años de un cese de funciones.

Ver más: Kamala Harris retrasa visita a Vietnam por posible «Havana Syndrome»

En retrospectiva, la embajada de Estados Unidos en Cuba, redujo al mínimo el funcionamiento de la actividad consular en la isla en 2017. Situación que se originó a la crisis del «Síndrome de La Habana».

En este sentido, el «Síndrome de La Habana», se presentó en distintos puntos del planeta donde Estados Unidos tenía servicios consulares, donde su personal diplomático presentó problemas de salud que fueron denunciados en su momento.

We welcome the statement by @ExtSpoxEU urging Cuban authorities to respect human rights and due process. The Cuban government has subjected hundreds of July 11 protestors to unjust detentions, sham trials and harsh sentences. https://t.co/U9NbkoyeNq

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 2, 2022