Escandalosa cifra de autobuses con migrantes enviadas a Washington

Los Ángeles, CA.- Greg Abbott, gobernador de Texas envió 35 autobuses de migrantes indocumentados a Washington, en solo un mes, como consecuencia de la decisión de la administración Biden de revocar la normativa sanitaria que permite expulsar a los migrantes por la pandemia.

En un comunicado, el gobernador de Texas, Abbott informó que movilizó 922 migrantes indocumentados hasta la capital del país, desde el mes de abril.

De manera que, Abbott ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas poner el marcha la Operación Estrella Solitaria que consiste en mover los autobuses lleno de migrantes desde la frontera hasta Washington.

La mencionada operación pretende, según el gobernador de Texas, reforzar la seguridad fronteriza. De este mismo modo, lanzó un sitio web para aceptar donaciones de personas e instituciones que quieran colaborar con el transporte de indocumentados.

Met with #OperationLoneStar agency partners today to discuss Texas’ plans for the anticipated mass influx of migrants thanks to President Biden’s reckless decision to end Title 42 expulsions.

The Lone Star State remains steadfast in its mission to keep Texans safe. pic.twitter.com/bHc5IDg2bV

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) May 13, 2022