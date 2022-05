Penas a conductores por transportar indocumentados

Los Ángeles, CA.- El U.S. Department of Justice (DOJ) halló culpables a dos conductores de camión por cargos de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados dentro del país, en dos situaciones distintas registradas en Texas.

Por una parte, Aurelio Barajas Pulido fue hallado culpable de conspirar transportando indocumentados. Fue aprehendido el 8 de febrero de 2022, mientras intentaba pasar un puesto de control de la Interestatal 35 en Laredo, Texas.

Ver más: La nueva modalidad de los coyotes en la frontera: los Ubers

En primera instancia, todo parecía en orden, sin embargo en una segunda inspección las autoridades hallaron 80 inmigrantes indocumentados. Se incluían tres menores de edad no acompañados y una adolescente embarazada.

La defensa de Aurelio Barajas, quien es residente permanente, intentó argumentar que no sabía que estaba traficando indocumentados. Pero, la fiscalía presentó testigos que comprometieron su coartada. De tal modo, que Barajas pudiera perder su estatus legal y ser deportado tras esta acusación.

Eight Defendants Indicted for Human Smuggling and Drug Conspiracy Offenseshttps://t.co/fVzaDwmQb7

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 10, 2022