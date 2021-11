Entra en vigor nuevas prioridades de arresto y deportación de indocumentados

Washington, DC.- El Department of Homeland Security (DHS) estableció este lunes unas nuevas reglas para los arrestos y/o deportaciones de indocumentados, donde la prioridad de expulsión recae sobre criminales.

Sin embargo, esta nueva normativa del DHS también enfoca a quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal. Ubicando a este grupo en aptos para su detención y deportación.

Hay que recordar, que este anuncio data del mes de septiembre, cuando Alejandro Mayorkas, restringió a los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a arrestar y deportar a un sector de indocumentados.

Por ejemplo, trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas que podían ser detenidas y expulsadas bajo las políticas del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump, ahora no serán objeto de estas prácticas de deportación.

Today, DHS announced it will begin implementation of immigration enforcement priorities signed by @SecMayorkas on September 30.https://t.co/xF95BHRyUB

— Homeland Security (@DHSgov) November 29, 2021