Viajó en el tren de aterrizaje hasta Miami

Miami, FL.- En el Aeropuerto Internacional de Miami detuvieron a un polizón de 26 años que viajó desde Guatemala en un vuelo de American Arilines este sábado aproximadamente a las 10 de la mañana.

Ver más: EEUU restringe vuelos desde Sudáfrica por variante ómicron

A través de un comunicado de prensa, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) informó que detuvieron al polizón y de inmediato fue trasladado a un hospital.

Asimismo, se reportó que el vuelo de American Airlines protagonista de esta escena que parece una escena de película fue el vuelo 1182.

#Guatemala national arrived in Miami International airport hidden in the wheel wells of a Boeing 737NG (C/N 31218, U.S. reg. N970NN) of American Airlines. According to witnesses, the stowaway passenger was unharmed. pic.twitter.com/r7Ato9mIJ5

— The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) November 27, 2021