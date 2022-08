Empresa recibe demanda por vender base de datos al ICE

Los Ángeles, CA.- La empresa de datos LexisNexis Risk Solutions recibió una demanda por vender base de datos a las autoridades de inmigración, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), por parte de grupos proinmigrantes.

Las organizaciones proinmigrantes que lideraron la demanda son Mijente, Organised Communities Against Deportations (OCAD), más tres residentes de Illinois. Así pues, con esta querella legal se busca impedir que la empresa venda datos personales sin previa aprobación.

Ver más: Abbott cambia destino de autobuses con migrantes indocumentados

La demanda se presentó en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook por Just Futures Law y Legal Action Chicago. En la misma se alegó que LexisNexis violó los derechos de los demandantes bajo las leyes que protegen al consumidor en Illinois.

En concreto la demanda se fundamenta en que la tecnología de la empresa violó los derechos de privacidad y protección al consumidor. Además, facilitó la vigilancia y seguimiento por parte del aparato burocrático del gobierno de EE. UU. Así se detalló en un comunicado de Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights.

Did you know that @LexisNexis is putting your personal information up for sale? That includes full names, DOB, age, social security #, addresses, etc – and this is data that they sell to ICE! Read Claudia's testimony 👇. #NoTechForICE #NoDataForICE pic.twitter.com/JWNNHsyKAB

— IL Immigrant Rights (@icirr) August 16, 2022