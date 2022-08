Abbott cambia destino de autobuses con migrantes indocumentados

Nueva York, NY.- Greg Abbott, gobernador de Texas anunció el primer envío de autobuses con migrantes indocumentados a la ciudad de Nueva York, de esta forma pretende repartir a los migrantes como lo ha venido haciendo en Washington.

En un comunicado el gobernador de Texas precisó que el autobús con migrantes indocumentados llegará esta mañana al terminal de autobuses de la autoridad portuaria.

En este sentido, la estrategia del gobernador de Texas busca responder a las políticas de fronteras abiertas adoptadas por la administración Biden, que según explica el gobernador Abbott está «avasallando» a las comunidades de su estado, Texas.

También añadió que el presidente Biden no termina de admitir la crisis que provoca con las políticas en Texas. Supuestamente, y por esta razón, Abbott ha tomado acciones sin precedentes para mantener la «seguridad» en las comunidades de Texas.

