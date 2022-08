Dreamers son beneficiarios de casi 1300 becas universitarias

Washington, DC.- La organización TheDreamUS publicó hoy que alrededor de 1.300 dreamers jóvenes inmigrantes poseen becas en más de 70 universidades de 19 estados y el Distrito de Columbia solo en el periodo lectivo 2022-2023.

La organización TheDreamUS desarrolla el mayor programa de Estados Unidos que se dedica a obtener oportunidades de educación superior para beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Ver más: Fallo de juez de Texas anula fallo sobre el «Quédate en México»

Este programa incluye 1.199 becas nacionales para inmigrantes estudiantes de universidad. Ya sean nuevos o graduados de colegios comunitarios. Esto con la finalidad de asistir a una universidad asociada a su estado.

Por su parte, otras 90 Becas de Oportunidad concederán el acceso a la educación superior a jóvenes que viven en estados donde la ley no les autoriza el pago de matrículas como residentes legales.

Starting soon! Excited to welcome 1,200+ New awardees today at 2:00 pm ET, live from @DominicanU! pic.twitter.com/105u1QyBJh

— TheDream.US (@thedream_us) August 2, 2022