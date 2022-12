El Paso declara Estado de Emergencia por migrantes

El Paso, TX.- El demócrata alcalde de la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, Oscar Leeser, declaró el Estado de Emergencia, este sábado, apelando a las bajas temperaturas a las que están sometidos los migrantes que habitan en las calles y que no han podido cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas, Leeser precisó, «Queríamos asegurarnos de que las personas fueran tratadas con dignidad. Queremos asegurarnos de que todos estén a salvo».

Esta medida nace cuando El Paso viene presentado problemas en los últimos meses para lidiar con decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera con México. Sin embargo, la ciudad se está preparando para un posible aumento en la llegada de migrantes, luego de que un juez estadounidense ordenara el fin de las restricciones fronterizas, conocida como Título 42.

Por el momento, cifras récord de migrantes fueron aprehendidos cruzando la frontera sur de Estados Unidos. Los agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron un promedio de 2.400 migrantes diarios.

BREAKING: #ElPaso Mayor Oscar Leeser declares a state of emergency just days before #Title42 expires. Migrants have been sleeping on the street in freezing temps. “I really believe that, today, our asylum seekers are not safe,” he said. #immigration #Texas @elpasotimes

— Lauren Villagran (@laurenvillagran) December 18, 2022