Charlotte, NC.- Cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante con el propósito de concientizar, sobre todo, a las comunidades no migrantes sobre las dificultades que requiere desplazarse a otros países en muchos casos huyendo de la inseguridad, la violencia, el desempleo, catástrofes naturales, persecución política o dictaduras de su países de origen.

Si bien es cierto que actualmente existen nacionalidades con explosiones migratorias abruptas, como la siria o la venezolana, también es una obligación ética reconocerse como países estrictamente migrantes desde hace décadas.

Ver más: Cientos de migrantes víctimas de secuestros masivos en México

Estas migraciones abruptas se suman a otros migrantes de otras nacionalidades, que constituyen una válvula de escape que alivia temporalmente las presiones y reclamos sociales, económicos y políticos en estados desiguales y profundamente corruptos.

Sin duda alguna los migrantes son de gran aporte a los países donde llegan. ¿O es mentira los millones de dólares que entraron a México con esas caravanas de migrantes con rumbo a Estados Unidos?. Dinero que los migrantes sacaron de sus países para pagar comida, hospedaje, sobornos, movilidad, burocracia y coyotes.

Mobility is one of the most ancient expressions of humanity.

We can’t let the politicization of migration, hostility and divisive narratives divert us from the values that matter most. Regardless of what compels people to move, their rights must be respected.#MigrantsDay #IMD22 pic.twitter.com/R9CUKRfLeL

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) December 16, 2022