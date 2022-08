Unificación de familias migrantes separadas en administración Trump

Washington, DC.- Más de 400 familias migrantes fueron reunidas por la administración Biden tras ser separadas en la frontera durante el gobierno del expresidente Donald Trump, según el equipo de reunificación Michelle Brané.

Según el U.S. Department of Homeland Security entre el 2017 y 2018 separó a más de 5.500 niños migrantes de sus familias en la frontera sur de EE. UU. Como respuesta, grupos que abogan por estos migrantes dijeron que más 1.000 niños siguen separados de sus familias.

Lee Gelernt, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), quien representa a las familias de una demanda colectiva, expresó que no han dado con casi 200 familias que están separadas de sus menores.

Por su parte, la administración Biden autorizó el ingreso de esos padres y madres a Estados Unidos. Asimismo contarán con un boleto pago para ellos y otros familiares dependientes. Además, con un permiso de trabajo por tres años.

Human smugglers use lies to lure the vulnerable into a dangerous journey that often ends in removal or death. Check out CBP's "Say No to the Coyote," campaign which aims to dissuade migrants from illegally entering the U.S.: https://t.co/u8XyPlu90s pic.twitter.com/pJgdJnldvq

— CBP (@CBP) August 2, 2022