Senador de NC, Thom Tillis empuja Reforma Migratoria

Charlotte, NC.- Parte del Senado agiliza las negociaciones para una reforma migratoria donde se integre la ruta a la ciudadanía para dreamers y Estatus de Protección Temporal (TPS), antes de que termine el 2022.

La iniciativa bipartidista para esta reforma migratoria está liderada por el senador de Carolina del Norte Thom Tillis, y la senadora demócrata Kyrsten Sinema de Arizona.

Por el momento hay dos proyectos aprobados en la Cámara de Representantes. Estos permitirán otorgar una Green Card a unos seis millones de inmigrantes aunque se desconoce si sería el plan a llevarse a cabo.

En este sentido, estas conversación bilaterales se dan sin la ruta del liderazgo de los demócratas y los republicanos. Se sabe que tanto en la Cámara como en el Senado se introdujo la reforma a la ley de Registro, que beneficiaría a unos ochos millones de inmigrantes.

Biden’s open borders have allowed many violent, criminal illegal immigrants into our communities. It’s time we enforce the rule of law and secure our border.https://t.co/njZUljjxKa

— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) November 28, 2022