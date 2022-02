Denuncias por abusos en puestos fronterizos con México

Los Ángeles, CA.- La Border Network for Human Rights (BNHR), denunció una «sistemática» revisión de inmigrantes en los puestos fronterizos, que consideran innecesaria, como parte de algunas conductas abusivas donde se incluyen amenazas, insultos y maltrato físico por parte de las autoridades.

En este sentido, las denuncias fueron recogidas en el informe anual de la BNHR, que adicionalmente analizó los testimonios tomas en noviembre de 2021, en 80 lugares de la organización, a través de la zona fronteriza que va desde Las Cruces hasta San Elizario.

Asimismo la mayoría de las denuncias involucran a las agencias federales de inmigración como la U.S. Customs and Border Protection (CBP), y la United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), especialmente asignados a los puertos de entrada.

Denuncian revisión íntima «sistemática» en puestos fronterizos con México

Por su parte, el director del BNHR, Fernando García, precisó, «Los insultos, las humillaciones, las amenazas, el decirle cosas a la gente que va pasando (por el puerto de entrada) se ha convertido en una práctica intimidatoria y psicológica muy profunda en nuestras comunidades».

Asimismo García, agregó que muchas personas tienen «miedo a cruzar» caminando los puertos fronterizos, sin importar que sean ciudadanos estadounidenses, debido a los patrones de conducta que se están suscitando.

Finalmente, la cantidad de abusos registrados por parte de la CBP siguen disminuyendo. Pero hay un patrón alarmante contra los residentes de la frontera. Siendo víctimas de aprehensiones innecesarias contribuyendo a la violación de los derechos humanos.

