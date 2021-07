Expulsan a niño hondureño migrante al cruzar a Estados Unidos

Texas, HOU.- El niño hondureño, Anderson Hernández, de solo 8 años de edad, cruzó la frontera a EE. UU, sin embargo, hace unas pocas semanas perdió a su madre. Sin embargo, fue expulsado a México junto a su padre.

El niño Hernández, sin parar de llorar, cuenta que enfrentó hambre, sed y sueño. Todo eso, mientras caminaba hacia un destino que desconocía pues su papá no le dijo a donde iban en un intento por protegerlo.

Ver más: Venezolanos y el TPS, una decisión que puede no ser sencilla

Tras la heroica hazaña de recorrer miles de kilómetros junto a su padre y llegar a la frontera estadounidense, el niño hondureño fue abordado por un periodista de un medio internacional después de llamar la atención por haber rotó en llanto.

“Aguanté hambre, no bebí agua, nada, no dormí”, expresó entre lagrimas el pequeño Anderson de 8 años de edad.

Por su parte, el padre de Anderson detalló que su esposa murió luego de dar a luz y que los motivos por los cuales abandonó Honduras es por que la delincuencia acabó con un pequeño negocio que tenía.

Asimismo, parte de la entrevista al niño Anderson, con un reportero notablemente afectado deja en evidencia la tragedia migratoria. El niño Hernández, dijo, “vengo aguantando hambre del camino”. Luego, el niño responde a la pregunta del reportero sobre la cantidad de días sin comer, “Toditos los días que vengo caminando, y aguantando hambre”.

Over the weekend, @CBPRGV Border Patrol agents continued life-saving efforts in 4 rescues:

▪️ 3 migrants in 2 different locations lost in the ranchlands

▪️ A Honduran national exhausted on a local ranch

▪️ 4 migrants lost in the brush

More ➡️ https://t.co/NdI93Lk8KD pic.twitter.com/GjILjw8SJ9

— CBP (@CBP) July 21, 2021