Cuba no está aceptando a cubanos deportados

Washington, DC.- Cuba, precedido por Miguel Díaz-Canel, lleva meses sin aceptar la llegada de ciudadanos cubanos que son deportados por Estados Unidos, así lo precisó un portavoz del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

De esta manera, se especificó que en lo que va de 2022, Cuba no ha recibido ni una sola deportación originada por el ICE, haciendo uso de vuelos comerciales o chárter desde Estados Unidos.

Ver más: Falta de inmigrantes impacta fuerza laboral en EE. UU.

De hecho, en estos cuatro meses, solo 20 cubanos se han regresado, pero de manera voluntaria a la isla, desde Estados Unidos. En comparación del año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el ICE deportó 95 cubanos.

La negación de Cuba a aceptar deportaciones pasa en medio de un incremento en el número de migrantes cubanos que luchan por entrar, de forma irregular, a Estados Unidos, por medio de rutas centroamericanas y pasar por el estrecho de la Florida.

Just before midnight Wednesday, Eagle Pass Station Border Patrol agents encountered a large group of migrants after they illegally entered the U.S.

Agents apprehended 117 migrants from Cuba, Venezuela, Colombia, Peru, Nicaragua, and Chile.

More: https://t.co/89FbJqXjCY pic.twitter.com/DQSWlYwbKg

— CBP (@CBP) April 11, 2022