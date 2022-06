¿Cuántos inmigrantes viven en Estados Unidos?

Los Ángeles, CA.- El Center for Immigration Studies (CIS) publicó que en Estados Unidos viven 47 millones de inmigrantes, una cifra récord donde la mayoría radican con estatus legal, como parte de un estudio publicado este miércoles.

Según esta cifra, una de cada siete personas que viven en Estados Unidos, nació en el extranjero. Es decir, el 14.3% de la población del país, lo que se traduce en el porcentaje más alto en los últimos 112 años.

Pese a esta cifra, la proporción de inmigrantes que se registra en el país, está por debajo del récord del 14.8% que hubo para el año 1890. Por ahora, se conoce que la población actual en Estados Unidos superó, ligeramente, los 330 millones de personas.

Por su parte, el análisis se fundamentó en cifras de la Census Bureau. Aquí se resaltó que la población total nacida en el extranjero, creció en un 50% en comparación con el año 2000. O sea, se duplicó desde 1990, se triplicó desde 1980 y se quintuplicó desde 1970.

