Pese a que inmigrantes pagan impuestos no son ciudadanos

Nueva York, NY.- Inmigrantes indocumentados instaron a los demócratas para que cumplan sus promesas de otorgarles un camino a la ciudadanía, recordándoles que pagan millones de dólares en impuestos sin beneficios.

En este sentido, los inmigrantes se manifestaron frente a la Dirección de Internal Revenue Service (IRS), en Manhattan. Llevaban carteles que expresaban, «Presidente Biden, cumpla su promesa. Necesitamos una reforma migratoria».

Cifras de la organización Se Hace Camino Nueva York, indican que los inmigrantes y sus familias llegan a pagar hasta unos $79.700 millones en impuestos federales y $41.000 en impuestos estatales y locales.

Por su parte, los inmigrantes indocumentados usan un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), para pagar sus impuestos.

