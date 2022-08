Siguen y «seguirán» llegando autobuses con inmigrantes a NYC

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York recibió, este miércoles, un total de 237 inmigrantes desde la ciudad de Texas, enviados en autobuses por el polémico republicano, Greg Abbott, siendo recibidos por el comisionado de la MOIA, Manuel Castro y diversas ONG pro inmigrantes en la estación de Autoridad de Puertos.

Información preliminar apunta a que la mayoría de estos inmigrantes son de origen venezolanos. Además se especula que mañana podría llegar una cifra similar a NYC de inmigrantes, convirtiéndose en un método desde Texas aplicado desde el 5 de agosto.

De manera que, la ciudad de Nueva York no estaba preparada para recibir oleadas de inmigrantes con tanta frecuencia y magnitud. Sin embargo, los inmigrantes enviados desde Texas son distribuidos en albergues o en las 1.300 habitaciones que contrató NYC para alojarlos.

De acuerdo con The New York Times los inmigrantes recién llegados son el detonante de que los indigentes en los albergues se hayan incrementado un 13% desde el mes de mayo. Lo que quiere decir que hoy se cuentan 51.000 personas.

