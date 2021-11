CBP salvó de ahogarse a inmigrante en un canal fronterizo

Los Ángeles, CA.- Un inmigrante que intentó ingresar a Estados Unidos a nado por el canal All-American (AAC) en la frontera entre California y México fue rescatado por agentes U.S. Customs and Border Protection (CBP) cuando tuvo dificultades en medio del agua.

Asimismo, el incidente ocurrió la mañana del miércoles pasado cuando los agentes observaron cómo dos hombres intentaban entrar a Estados Unidos ilegalmente a través del canal AAC.

Ver más: EE. UU. elimina límites al procesamiento de solicitantes de asilo en la frontera

Según el comunicado del CBP, los hombres intentaron ir hacia el norte flotando. Sin embargo, uno de los extranjeros no llevaba chaleco salvavidas. Además, parecía tener dificultades para cruzar a nado, por lo que los agentes desplegaron un operativo de rescate.

De esta manera, los dos inmigrantes, un guatemalteco y un mexicano, fueron detenidos después que se determinó que no tenían la documentación adecuada para estar legalmente en los Estados Unidos.

NEW TRAVEL POLICY: Starting Nov. 8, documented non-essential travelers who are fully vaccinated may apply for entry into the U.S. by land border or passenger ferry. CBP is ready to welcome you. Be prepared.

Learn more: https://t.co/oDB20o6fbk

— CBP (@CBP) November 6, 2021