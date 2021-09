Biden promete consecuencias por maltrato a inmigrantes

Washington, DC.- El presidente Biden asumió, este viernes, como mandatario su responsabilidad en los casos “intolerables” de maltrato a migrantes en la frontera con México y prometió que habrá “consecuencias” hacia quienes los cometieron.

Asimismo, en declaraciones a los periodistas tras un discurso sobre el proceso de vacunación contra la covid-19, Biden reconoció que fue “horrible” ver las imágenes de agentes fronterizos persiguiendo desde sus caballos a migrantes o agrediéndoles con correas.

Biden, declaró, “Habrá consecuencias”, prometió el mandatario estadounidense, quien reconoció que es lo sucedido es una “vergüenza”. Pero además es “peligroso y está mal”.

Además, agregó, “Simplemente no es lo que somos”, dijo el presidente estadounidense, para quienes estas imágenes envían un mensaje “erróneo” al mundo y al país.

