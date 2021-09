Presentan proyectos de ley para consolidar el “Quédate en México”

Washington, DC.- Legisladores republicanos presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que haría permanente la política “Quédate en México”, iniciada por decreto del expresidente Trump.

El proyecto, titulado “Obligatoriedad de los Protocolos de Protección de Migrantes”, acompaña una iniciativa similar presentada en el Senado por Marsha Blackburn, republicana de Tennessee.

Por su parte, la ley de Estados Unidos estipula que si un extranjero llega a territorio nacional y solicita asilo, tiene derecho a una audiencia en un tribunal que juzgará los méritos de sus alegaciones de persecución en su país de origen.

Sin embargo, ante el arribo a la frontera sur de EE. UU. de cientos de miles de migrantes que se presentaban a las autoridades solicitando asilo, el Gobierno Trump instauró a inicios de 2019 los llamados Migrant Protection Protocols (MPP), comúnmente conocidos como “Quédate en México”.

