Crisis migratoria en Del Rio, Texas con ola de haitianos

Del Rio, Texas.- La crisis migratoria en Texas, donde una ola de haitianos, intenta ingresar a EE. UU. luego de permanecer acampados debajo de un puente en Del Rio, Texas, EE. UU.

Los haitianos recién llegados a EE. UU., por fortuna, trabajo y buena fe, reciben en el refugio, pasta, galletas, mochilas, pañales, champú y entre otros. Esto, gracias a una “lista de deseos” en la que colaboran cientos de personas anónimas para ayudar a los refugiados recién llegados al país.

Asimismo, este lunes, el centro recibió casi cincuenta paquetes en una hora con productos para dar la bienvenida a los migrantes, en su mayoría haitianos. Que llegaban en furgonetas de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), tras pasar varias noches debajo del puente internacional de la localidad texana.

Tiffany Borrow, la directora de la Coalición Humanitaria Fronteriza Val Verde, declaró, “Sin la ayuda de tantísima gente no podríamos subsistir. Gracias a la ‘lista de deseos’ podemos atender a esta gente que llega tras una travesía muy dura”.

Sin embargo, por otra parte, y con la idea de tratar de controlar esa situación, EE. UU., empezó, este domingo, a deportar a decenas de los haitianos retenidos en el campamento improvisado bajo el puente.

We have seen a significant influx of Haitian migrants in Del Rio, TX. But we are surging resources, and @DHSgov is taking a multi-prong approach to this. https://t.co/AWD5isegmX

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) September 20, 2021