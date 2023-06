Aviso de viaje a Ecuador del Travel State ¡Precaución!

Quito, Ecuador.- El Bureau of Consular Affairs del U.S. Department of State, emitió el pasado 22 de junio el último Aviso de viaje a Ecuador, para que los ciudadanos estadounidenses tomen precauciones de viaje, estableciéndose en los niveles de alerta de 4 y 3.

Estos niveles de alerta 4 y 3, implican la recomendación de no viajar o en su defecto de reconsiderar esa posibilidad. Esta decisión viene empujada por la delincuencia del país que es considerada como un problema generalizado.

La agencia estadounidense insta a los ciudadanos estadounidenses por delitos violentos. Estos frecuentes y generalizados actos delictivos incluyen asesinatos, asaltos, secuestros y robos a mano armada.

Esta conclusión del Bureau of Consular Affairs del U.S. Department of State, está impulsada por la tasa de delitos violentos que son significativamente mayor en las zonas donde se concentran las organizaciones delictivas transnacionales. Al mismo tiempo si desea mayor información puede ingresar en viajar a áreas de alto riesgo.

If you see an “O” Risk Indicator at the top of a Travel Advisory, it means there are potential risks not covered by other risk indicators. Read the country’s Travel Advisory for details. https://t.co/NOwPMJl7nt pic.twitter.com/z2X9L4Wt0N

— Travel – State Dept (@TravelGov) June 21, 2023