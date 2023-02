EE. UU. pide a sus ciudadanos abandonar Rusia

Washington, DC.- La delegación diplomática de EE. UU., en Moscú emitió una alerta por segunda vez en cinco meses, a sus ciudadanos para abandonar «de inmediato» Rusia por correr el riesgo potencial de hostigamiento y selección de ciudadanos estadounidense para su detención.

En este sentido, la sede diplomática de Estados Unidos en Rusia informó, «Los ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a Rusia deben partir de inmediato. Sea más cauteloso debido al riesgo de detenciones indebidas».

Asimismo, el comunicado está dirigido a aquellos ciudadanos estadounidenses que residan o viajen a Rusia, en parte originado por las limitaciones de la Embajada en Moscú para ayudar a sus ciudadanos dentro de la frontera rusa.

Las limitaciones del gobierno de Estados Unidos para brindar servicios de emergencia dentro de las fronteras rusas, está severamente limitada. Sobre todo, en los alrededores de la embajada, que además suspendió de forma continua de sus operaciones, incluídos del servicios consulares.

US Embassy in Moscow calls on US citizens to leave russia immediately.

“Do not travel to russia due to the unpredictable consequences of the Russian invasion of Ukraine. US citizens who live or travel in russia must immediately leave the country” pic.twitter.com/RVaFWNT3Ro

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) February 13, 2023