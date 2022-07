Autoridades de Texas etiquetan crisis de frontera como «invasión»

Los Ángeles, CA.- Las autoridades de cuatro condados del sur de Texas pidieron ayuda al gobernador de Texas, Greg Abbott, porque supuestamente afrontan una «invasión» por la llegada de migrantes indocumentados por la frontera con México.

Las autoridades implicadas son funcionarios de los condados Terrell, Kinney, Uvalde y Goliad. Por medio de una conferencia de prensa en Brackettville, resaltaron que la llegada de migrantes indocumentados perjudica a familias, empresas y gobiernos locales en Texas.

Ver más: ¿Qué pena pueden recibir los dos detenidos por la tragedia de Texas?

Por su parte, Dale Lynn Carruthers, juez del condado de Terrel, precisó que el estado enfrentan, «una invasión real». Además argumentó que su decisión se basa en la protección de la soberanía de Estados Unidos, y no solo del estado de Texas.

Por otro lado, Don Mclaughlin, alcalde de Uvalde añadió que el condado está lidiando «constantemente» con los traficantes de migrantes, que sigue incrementando la crisis en la frontera con México.

Texas Lt. Gov. Dan Patrick repeatedly says the state's declaration of an "invasion" of migrants means they can "put hands on people and send them back."

He then says "we're being attacked just like we were on Pearl Harbor." pic.twitter.com/kmcPakR43Z

— Justin Baragona (@justinbaragona) July 5, 2022