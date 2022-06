Sube la cifra de inmigrantes fallecidos sofocados en un camión en Texas

El Paso, TX.- La cifra de inmigrantes fallecidos sofocados en un camión en Texas subió a 51 personas; 39 hombres, 12 mujeres y otra que se acaba de sumar a la peor tragedia que envuelve el contrabando de inmigrantes por la frontera desde México hacia Estados Unidos.

El juez del condado de Bexar, Nelson Wolff, el principal funcionario electo del condado confirmó que 46 inmigrantes fueron encontrados muertos en el lugar. El resto de las personas que fueron llevadas al hospital también fallecieron.

Por su parte, el representante federal Henry Cuellar de Texas, precisó que el conductor del camión y otras dos personas involucradas fueron arrestadas.

Según el jefe de policía William McManus, los cuerpos fueron descubiertos el lunes por la tarde en las afueras de San Antonio. Cuando un trabajador de la ciudad escuchó un grito de socorro desde adentro del camión. El mismo estaba estacionado en una calle secundaria solitaria.

Quintana Rd Incident Update:

51 dead in our ME’s office—39 Male & 12 Female. A tragedy that should not have happened. pic.twitter.com/ceat51R2vW

— Judge Nelson Wolff (@Judge_wolff) June 28, 2022