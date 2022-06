46 inmigrantes muertos dentro de un camión

Los Ángeles, CA.- Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio confirmó el trágico hallazgo de 46 inmigrantes muertos dentro un remolque de camión, estacionado en las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas con México.

Además, habían otros 16 inmigrantes a los que se les ofreció asistencia médica de emergencia. Entre estos inmigrantes hay menores de edad, que estaban padeciendo deshidratación y asfixia.

Por el momento las autoridades no tienen información sobre las nacionalidades de los fallecidos, como tampoco el número de menores que viajaban en el remolque del camión. Sin embargo, el alcalde Nirenberg, confirmó que las víctimas eran inmigrantes.

Durante una rueda de prensa, el alcalde de San Antonio precisó, «Es una tragedia. Son 46 personas que tenían familias y buscaban una mejor vida«. Al tiempo que indicó la detención de tres personas involucradas en esta tragedia.

Migrants seeking asylum should always be treated as a humanitarian crisis, but this evening we're facing a horrific human tragedy.

More than 40 hopeful lives were lost. I urge you to think compassionately, pray for the deceased, the ailing, and their families at this moment.

— Mayor Ron Nirenberg (@Ron_Nirenberg) June 28, 2022