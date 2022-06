Caravana de 3.000 migrantes inició caminata desde el sur de México

Tapachula, México.- Una nueva caravana de unos 3.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, centroamericanos y haitianos, iniciaron este viernes una caminata que tiene como destino el norte de México, saliendo de Tapachula, al sur de México.

Los migrantes comienzan esta larga caminata tras no encontrar respuesta de su regularización por parte del estado mexicano. De esta manera, en el primer día se adjudicaron 15 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón.

Por su parte, el Gobierno mexicano hizo caso omiso a la solicitud de los migrantes que pidieron un corredor humanitario, con autobuses. Esto con el propósito de circular por el territorio mexicano y llegar fácilmente a la frontera con Estados Unidos.

En este sentido, los migrantes que caminan desde el inicio dejaron claro que no buscaban visas por razones humanitarias; menos permisos de 30 días para transitar en el país. De hecho, hay cientos de denuncias no escuchadas donde las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo.

