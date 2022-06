Actualizan fallo para detener y deportar indocumentados

Los Ángeles, CA.- El Department of Homeland Security (DHS) anunció que acatará un fallo judicial que anula las prioridades para detener y deportar extranjeros indocumentados asumidas por la administración Biden.

De esta manera, la orden judicial eliminó las instrucciones de los agentes de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), sin ninguna directriz oficial sobre los inmigrantes que deben o no detener.

Por esta razón la organización Voces de la Frontera hizo un llamado este lunes a la comunidad de inmigrantes indocumentados a conocer sus derechos. Es decir, estar informados sobre los cambios en las directrices de arrestos de las autoridades de migración.

De esta manera, la organización considera que más de 11 millones podrían estar expuestos, otra vez, a la deportación, precisó, «Los inmigrantes necesitan conocer sus derechos para protegerse de la deportación».

Leaving 11 million immigrants – including the elderly and children – vulnerable to deportation is exactly why we're joining @NeverAgainActn for a national day of action on July 25th. Read our response and latest press statement now available at https://t.co/DLWj7T7myh. https://t.co/ViwjX4GP5Z

