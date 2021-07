229 inmigrantes interceptados por agentes de la CBP

Tucson, AZ.- La U.S Customs and Border Protection (CBP), en un comunicado declaró que Los agentes de la Estación de Patrulla Fronteriza de la ciudad de Río Grande, encontraron dos grandes grupos de 229 inmigrantes en dos lugares cercanos a la frontera con México.

En primer lugar, los agentes se encontraron con un gran grupo de migrantes mientras se alejaban del Río Bravo hacia los Estados Unidos.

Asimismo, los oficiales identificaron a 94 de los migrantes como grupos familiares, 11 como niños no acompañados y 18 como adultos solteros. Finalmente, los 123 migrantes fueron identificados como originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua.

El otro grupo, fue observado por agentes de RGC, en la Grulla, Texas, mientras los inmigrantes caminaban hacia el norte desde el Río Grande. El grupo de 106 migrantes estaba compuesto por 56 en grupos familiares, 10 niños no acompañados y 40 adultos solteros. Se determinó que 32 de los cuarenta adultos solteros son ciudadanos de Nicaragua.

Within 24 hours, @CBPRGV Border Patrol agents apprehended 229 migrants in two separate incidents. This is the 8th group of 100+ migrants encountered by RGV Sector USBP agents in five days.

pic.twitter.com/rj72uuiH5f

— CBP (@CBP) July 22, 2021