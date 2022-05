Sujeto ataca a la Mona Lisa en el Museo de Louvre

París, Francia.- La obra, mundialmente, conocida la Mona Lisa o La Gioconda, de Leonardo da Vinci, pintor renacentista italiano, sufrió un ataque este domingo, en el Museo de Louvre por parte de un sujeto disfrazado, con peluca de mujer, gorra y en silla de rueda.

El hecho vandálico se perpetró este domingo en el famoso museo, cuando el autor material lanzó una tarta contra la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

En las redes sociales el video viral muestra cómo el salón lleno de espectadores de la obra, coincidieron con el ataque vandálico. Sin embargo, la obra está ilesa, gracias a que está protegida por un vidrio antibalas.

Por ahora, la dirección del museo no ha tomado alguna decisión contra el atacante. Tampoco se ha pronunciado sobre las acciones legales, sin embargo, evaluarán el ataque a detalle. De esta manera precisó un vocero del Museo de Louvre, «Estamos esperando una reacción de la dirección».

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022