Star Wars: la temática del nuevo hotel de Walt Disney World

Orlando, FL.- Un nuevo hotel de Walt Disney World de Florida, abrirá sus puertas al público el 1 de marzo, y permitirá vivir la experiencia Star Wars como si el huésped estuviera en un set de la famosa franquicia, “Star Wars: Galactic Starcruiser”.

A propósito de la temática de Star Wars abundan los sables de luz, ejercicios en la cabina de control con vistas panorámicas al espacio y por si fuera poco, se podrá tener interacción con los personajes clásicos.

Este hotel se considera de alta gama debido a que también incluye teatro. También tiene juegos en equipo donde los huéspedes pueden decidir unirse a la Resistencia o a la Primera Orden, a bordo del crucero interestelas.

En este sentido, Ann Morrow Johnson, productora ejecutiva y directora creativa en Walt Disney Imagineering, quien además es una de las responsables de “Star Wars: Galactic Starcruiser”, precisó, “Este tipo de interacción donde puedes estar dentro de una historia, jugando al frente de la nave, comer y vivir dentro de la historia, es algo nuevo”.

The bantha in the room: the #StarWars #GalacticStarcruiser is quite expensive ($4,800 to $6,000 per voyage), and for many fans, it’s out of reach. Here’s how Disney creative execs Wendy Anderson and Ann Morrow Johnson answered when I asked if the experience is “worth it”. @Newsy pic.twitter.com/4EiwThBe2h

— Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) February 25, 2022