Jardín Botánico de Nueva York y su Caleidoscopio de Orquídeas

Nueva York, NY.- El Jardín Botánico de Nueva York, abre sus puertas a los visitantes, a partir de este viernes, al Caleidoscopio de Orquídeas, en colaboración con el famoso florista y diseñador de Estados Unidos, Jeff Leatham.

El Caleidoscopio de Orquídeas presentará miles de ejemplares de esta especie floral, en una instalación monumental.

De esta manera, Jeff Leatham precisó, “Para mí, esta es una experiencia inmersiva como cuando miras dentro de un caleidoscopio y siempre ves algo diferente. Cada vez que te das la vuelta, cada vez que entras en una sala, es una experiencia completamente diferente”.

En este sentido, el famoso Leatham es el florista de estrellas del nivel de Dolly Parton, Cher, Tina Turner u Oprah Winfrey. Además, también diseñó la muestra de orquídeas del 2020, del Botánico de Nueva York, que fue interrumpida por efecto de la pandemia.

