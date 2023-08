Serie de cine latino en Charlotte

Charlotte, NC.- Cine Casual pone en el escenario de la ciudad de Charlotte una serie de películas latinas para el disfrute de la comunidad.

Se trata del Cine Casual Film Series que se ha convertido en un poderoso elemento básico de la escena cinematográfica de Charlotte, proyectando películas de distintos países.

Esta serie de películas latinas abarca diferentes géneros e incluye producciones de Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba, Guatemala y Colombia.

Ver más: Esperada presentación de Ariana DeBose en NC

En total son siete películas que estarán disponibles a partir del 25 de agosto.

Películas latinas en Charlotte

Todas las proyecciones se llevarán a cabo en Independent Picture House (4237 Raleigh St., Charlotte, NC 28213), con excepción de La Pecera que será un evento comunitario gratuito en colaboración con Levine Museum of the New South en Mint Museum Uptown (500 S Tryon St., Charlotte, NC 28202).

Medida Provisória / Executive Order

25 de agosto – 7 pm

Brasil, 2022 / Drama, Ciencia Ficción / Portugués con subtítulos en inglés / 94 min. Seguido de un círculo de tambores africanos al aire libre con Drums4Life.

El castigo / The Punishment

26 de agosto – 7 pm

Chile, 2022 / Drama / Español con subtítulos en inglés / 85 min. Seguido de una sesión de preguntas y respuestas pregrabadas con el director Matías Bize.

La pecera / The Fishbowl

30 de agosto – Levine Museum (Recepción 5pm) – Mint Museum Uptown (Proyección 6pm)

Puerto Rico, 2023 / Drama / Español con subtítulos en inglés / 92 min. Seguido de una sesión de preguntas y respuestas pregrabadas con la directora Glorimar Marrero

Hecho Aquí: Local Shorts Showcase

8 de septiembre – 7 pm

Seguido de un panel con algunos de los cineastas de la película.

El viaje extraordinario de Celeste García / The Extraordinary Journey of Celeste García

9 de septiembre – 7 pm

Cuba, 2018/ Comedia, Drama / Español con subtítulos en inglés / 92 min. Seguido de una lectura de poesía en celebración de los inmigrantes en nuestra comunidad y la Semana de Bienvenida 2023.

El silencio del topo / The Silence of the Mole

15 de septiembre – 7 pm

Guatemala, 2021 / Documental / Español con subtítulos en inglés / 91 min.

Regreso a Escalona / Back to Escalona

16 de septiembre – 7 pm

Colombia, 2023 / Documental / Español con subtítulos en inglés / 54 min. Seguido de una sesión de preguntas y respuestas con el equipo de Salsa doc, ritmos latinos de DJ Claudio, demostraciones de baile y mesas de dominó.

La entrada a las proyecciones tiene un precio de $ 10. Para más información sobre el Cine Casual Film Series y adquirir boletos ingrese AQUÍ.

Video: Festival Colombiano 2023 con gran asistencia