Esto es lo que se sabe sobre el reencuentro de Friends

Los Ángeles, CA.- Muchos están esperando ver nuevamente juntos a los protagonistas de Friends, la exitosa serie que dejó de grabarse en 2004. La espera parece que durará poco, pues los actores ya se encontraron para el programa especial The One With The Reunion.

Originalmente estaba programada para agosto del año pasado pero la pandemia de COVID-19 cambió los planes. Sin embargo, ya es oficial que Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross) están de vuelta.

Se espera que HBO Max anuncie próximamente cuando transmitirá The One With The Reunion. La producción está a cargo de los propios actores. También de los creadores de la serie, Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, con Ben Winston como director.

Friends el reencuentro

Los detalles de la grabación son un secreto. Sin embargo, los propios actores han dado algunas pistas de lo que podría venir. Hay indicios de que The Reunion será sin guion.

“Seré yo mismo. Seré David”, dijo Schwimmer sobre el especial. “No estamos en el personaje… somos todos nosotros, la gente real”. Sin embargo, rápidamente agregó una advertencia que sugiere lo contrario: “Pero hay una parte, no quiero revelarlo… donde todos leemos algo”.

Jennier Aniston comentó el año pasado: “No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy”, dijo. “Bueno, todos somos una especie de pequeños fragmentos de ellos. En realidad, no. Pero sí”.

Lo cierto es que el programa especial será transmitido. TMZ divulgó que la grabación se llevó a cabo en Warner Bros, en Burbank, California.

Había audiencia en el sitio, pero no eran los fans. La pandemia lo impidió. “En su mayoría (eran) extras del sindicato de actores, con pruebas COVID-19 hechas y contratados para el evento”, dijo TMZ.

