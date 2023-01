¿Quién es la nueva Miss Universo 2023?

Nueva Orleans, LA.- La 71 edición del Miss Universo 2023, se llevó a cabo en el Ernest N. Morial Convention Center, coronó a Miss USA, R’Bonney Gabriel como la nueva reina de la belleza convirtiéndose en la primera filipino-estadounidense en ganar este certamen.

Como primera finalista terminó la Miss Venezuela, Amanda Dudamel y en tercer lugar quedó Miss República Dominicana, Andreína Martínez.

La Miss USA, R’Bonney cuando entró al Top 5 respondió, «Miss Universo recientemente hizo un cambio inclusivo que permite que las madres y las mujeres casadas compitan este año. ¿Qué otro cambio te gustaría ver y por qué?».

Además, la Miss R’Bonney instó al aumento del límite de edad para las concursantes. Recordando que esta Miss nació en Houston, es modelo, diseñadora de moda e instructora de costura que le da prioridad al medio ambiente en su trabajo.

The first Miss USA to win in 10 years! 🇺🇸 R'Bonney Gabriel kicks off media week with @GMA pic.twitter.com/aZ1VT4Eowe

— Miss Universe (@MissUniverse) January 16, 2023