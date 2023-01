¿Por qué renuncian las candidatas del Miss Universo?

New Orleans, LA.- A pocos días de la nueva edición del certamen Miss Universo, considerado el evento de belleza más importante del mundo, se reveló la renuncia de dos candidatas, en primera instancia se trata de Miss Letonia, Kate Alexeeva de 28 años de edad, que se preparaba en la capital de Venezuela, Caracas.

Por medio de un comunicado, la participante Miss Letonia expresó sus motivos para abandonar el Miss Universo, «Me diagnosticaron covid. Por el momento, me estoy recuperando. Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad».

Por si fuera poco, la Miss Kazajistán, Diana Tashimbetova también hizo su anuncio de renuncia mediante una publicación de Instagram, «Cuando me otorgaron el título de Miss Universe Kazakhstan, no me advirtieron que me esperaban terribles consecuencias».

Las distintas razones de renuncia de las candidatas del Miss Universo del próximo 14 de enero

En este sentido, la participante Tashimbetova añadió, «La razón de esto son los organizadores y la dirección de Miss Kazakhstan. No me brindaron la capacitación adecuada y me retiraron los fondos».

A pesar de su abrupta y misteriosa decisión, remató su publicación, «Actualmente estoy en los Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí. ¡No más tiempo del período especificado! ¡No solo eso, planeo seguir participando en competiciones internacionales en nombre de Kazajistán».

Como presentación la Miss Kazakhstan se había descrito como una estudiante de arquitectura de tercer año en la escuela de Tecnología y Negocios de la Al-Farabi Kazakh National University.

Finalmente, la edición del Miss Universo 2023 se realizará en New Orleans en Estados Unidos, el próximo sábado 14 de enero. Recordando que esta edición 2023, realmente pertenece a la edición Miss Universo 2022. Debido a que tuvo que posponerse como consecuencia del covid-19.

