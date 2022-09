Monroe, NC.- El primer Festival Latino en Monroe promete diversión para toda la familia en un lugar de reencuentro para que los hispanos conecten con sus raíces.

El evento contará con actividades culturales, bailes, música, artesanías y comida, todo con entrada gratuita.

El primer Festival Latino en Monroe se llevará a cabo el 2 de octubre desde las 11 am hasta las 6 pm en el Williams Parks Athletic Complex (211 Ashton Ave. Monroe, NC 28110).

El evento es organizado por WOW Supermarket y la Ciudad de Monroe en un intento de acercamiento con la comunidad, especialmente de raíces latinas.

