Purchase, NY.- Suave y dulce. Así es la nueva bebida de edición limitada de Pepsi, un refresco con sabor a marshmallow bautizado como Pepsi x Peeps.

Pepsi y Peeps, dos marcas icónicas, se asociaron para lanzar esta nueva bebida. Combina el sabor refrescante de la cola de siempre con el suave y dulce de marshmallow que adoran los consumidores.

“Después de lo que ha sido un año muy difícil, muchos consumidores buscan cosas nuevas por las que sonreír”, dijo Todd Kaplan, vicepresidente de marketing de Pepsi.

La bebida estará disponible en tres colores brillantes a través de un diseño distintivo de minilatas.

Shout out to all our PEEPS: a sweet new flavor is coming your way just in time for spring. Are you ready? 🐣🐰😋 #PEPSIxPEEPS pic.twitter.com/LwQXAwvWMZ

— Pepsi (@pepsi) March 25, 2021