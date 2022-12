Particular «agradecimiento de altura» de Tom Cruise

Los Ángeles, CA.- El actor de Hollywood, Tom Cruise envió un singular mensaje de agradecimiento a su fans desde un avión en pleno vuelo y a punto de lanzarse en paracaídas.

En este «agradecimiento de altura» Tom Cruise aprovechó para hablar sobre el éxito de taquilla de Top Gun: Maverick, una de las películas que puntea las nominaciones a los Globos de Oro.

Ver más: ¿Cuánto recaudó el debut de «Avatar: The Way of Water»?

Como ya es costumbre Tom Cruise no suele usar dobles en las escenas de acción o de riesgo de sus películas. Es más, Cruise suele mostrar una satisfacción por realizar estas tomas de alto riesgo.

Para el próximo 2023, Tom Cruise de 60 años, tiene previsto estrenar Misión Imposible: Dead Reckoning Part One. Como parte de su estrategia promocional el actor estadounidense viene publicando algunas «acrobacias» de alto riesgo.

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl

— Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2022