¿Cuánto recaudó el debut de «Avatar: The Way of Water»?

Los Ángeles, CA.- La esperada secuela de «Avatar: The Way of Water» de Walt Disney Co (DIS.N) dirigida por James Cameron en su debut, este jueves por la noche, recaudó al menos $17 millones solo en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.

Si se suma la recaudación internacional, la secuela de «Avatar» se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, generando ventas superiores a los $50.4 millones en los cines de todo el mundo.

El récord nacional del jueves estuvo por debajo del reciente estreno de Disney de «Black Panther: Wakanda Forever». La película recaudó $28 millones de dólares en su primera noche de estreno en noviembre.

Frente a estas cifras, Hollywood se pregunta si «Avatar: The Way of Water» podrá recuperar sus enormes costos de producción y marketing. Debido a que los estudios en la división de venta de boletos con los teatros, donde James Cameron declaró a la revista GQ que «Avatar» necesitará ganar $2 mil millones solo para cubrir gastos.

Por otro lado, «Avatar» se estrena 13 años después de que la primera película cautivara al público con la novedosa tecnología 3D. Pese a más de una década sigue como el campeón de taquilla de todos los tiempos, con una venta de boletos de $2.9 mil millones.

Como era de esperarse, los actores Sam Worthington y Zoe Saldana regresan como Jake Sully y Neytiri 10 años después. Sin embargo, ahora son padres de cinco hijos. Sin embargo, la vida tranquila se interrumpe cuando Sky People, el nombre Na’vi para los humanos, regresa para perseguir a Jake.

Como consecuencia la familia Sully busca refugio en el clan oceánico Metkayina. Lo que los obliga a aprender rápidamente lo necesario para sobrevivir.

