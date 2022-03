Actor que suma una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles, CA.- El actor británico, Benedict Cumberbatch fue homenajeado con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, solo a pocas semanas de la premiación de los Oscar, donde estará buscando hacerse con su primera estatuilla.

Asimismo, el protagonista de El poder del perro fue el centro de elogios de Kevin Feige, jefe de los estudios Marvel. Al mismo tiempo, JJ Abrams, quien dirigió las entregas de Star Trek y La Guerra de las Galaxias.

En este sentido, Benedict Cumberbatch, de 46 años también protagonista de Doctor Strange de Marvel, explicó, «Es un honor extraordinario». Al mismo tiempo recalcó, «Soy británico, por lo que una parte de mí ve esto como una experiencia difícil.

Por su parte, en su discurso Cumberbatch aprovechó para hablar sobre el cambio climático, de los padecimientos que está dejando la pandemia del covid-19. Además, se pronunció a la invasión de Rusia en Ucrania, donde se pidió que detengan estos ataques.

🎨 Oscar artwork crafted by Vasya Kolotusha who is based in Cherkasy, Ukraine. (IG: @kolotooosha) pic.twitter.com/uXMg5Tu80h

— The Academy (@TheAcademy) March 2, 2022