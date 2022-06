Opción fin de semana: Ciencia y arte en un solo lugar

Charlotte, NC.- Conseguir ciencia y arte en un solo lugar es posible en Craft in the Laboratory: The Science of Making Things, una instalación de The Mint Museums.

La exhibición está en la sede de Mint Museum Uptown. Es la primera en el sureste de la ciudad que explora cómo los artistas y diseñadores artesanales usan conceptos científicos y matemáticos al crear obras de arte.

En su sitio web, el museo indica que Craft in the Laboratory también celebra una reinstalación de Mint’s Craft + Design Galleries, la primera desde 2010.

En total son 100 obras de la colección de Mint que están hechas de metales preciosos, madera, acero, polímeros e incluso desechos agrícolas.

Estas obras presentadas por Müller Corporation y Craft & Trade Academy enfatizan la precisión de la ciencia utilizada para crear obras de arte.

