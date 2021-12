Olivia Rodrigo llega al Met Philly

Los Ángeles, LA.- Olivia Rodrigo, la nueva artista de 18 años de 2021, debutará con su sencillo «Drivers License» y su álbum «Sour«, llevará su primera gira como cabeza de cartel a la ópera de North Broad Street el 6 y 7 de mayo.

Asimismo, la actriz de Disney comenzó con papeles en Bizaardvark y High School Musical, The Musical: The Series ha tenido un año ilustre. Posteriormente, encabezó las listas de éxitos tras el lanzamiento de «Drivers License» tras su lanzamiento en enero.

Ver más: Demi Lovato se despide de «California Sober»

Del mismo modo, el punk-pop Sour generó otros cuatro sencillos en «Deja Vu», «Good 4 U», «Traitor» y «Brutal».

Olivia Rodrigo la estrella de la brecha, que está lista para recibir siete premios Grammy, llevará su Sour Tour a North Broad Street

Por su parte, Olivia Rodrigo fue nombrado Artista Nuevo del Año el mes pasado en los American Music Awards. Al mismo tiempo, el cantautor de California está nominado a siete premios Grammy, incluido el álbum del año, el mejor artista nuevo y la canción y el récord del año por «Licencia de conducir«.

Además, el Sour Tour comienza en San Francisco el 2 de abril y llega a la costa este por dos noches en el Radio City Music Hall de Nueva York antes de llegar al Met en mayo. La cantautora británica Holly Humberstone, quien lanzó su EP The Walls Are Way Too Thin el mes pasado, abrirá los shows de Filadelfia.

Ver más: Opción fin de semana: Música y risas en Don Pedro Mexican Restaurant

Finalmente, las entradas para los conciertos del Met Philadelphia saldrán a la venta a las 10 am el viernes 10 de diciembre a través de Ticketmaster y olivarodrigo.com.

Video: Juancito Venezuela protagoniza el primer web show nominado a un Premio Emmy