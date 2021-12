Demi Lovato se despide de «California Sober»

Los Ángeles, CA.- Demi Lovato de a poco se está alejando de «California Sober» y así lo dejó saber con una publicación en su historia de Instagram, «Ya no apoyo mis formas de ‘California Sober'». Además agergó, «Sobrio, sobrio es la única manera de estar».

De esta manera, Lovato hizo este sorpresivo anuncio un día después de que recordara el cumpleaños de su amigo Tommy Trussell III, quien falleció en octubre de 2019 a causas de una adicción.

Ver más: Opción fin de semana: Música y risas en Don Pedro Mexican Restaurant

Al mismo tiempo, solo hace unos meses, se lanzó una canción dedicada a Trussell llamada «Unforgettable (Tommy’s Song)«. Estas ganancias se destinaron a «The Voices Project.

Para el mes de marzo, Demi Lovato fue muy criticada después de declararse, «California Sober». Este es un término que básicamente se traduce en una persona que no consume drogas duras. Sin embargo, consumen alcohol y marihuana con moderación.

Two years ago I lost someone who meant so much to me. His name was Tommy and he was such a beautiful, special man. I wrote this song the day after I found out that he had lost his battle with addiction. This disease is extremely cunning and powerful.. https://t.co/oOrcE2DdTK pic.twitter.com/Sa2m35JIh0

— Demi Lovato (@ddlovato) October 9, 2021