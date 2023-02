Charlotte, NC.- Las obras de Pablo Picasso están siendo exihibidas en la ciudad de Charlotte como parte de una celebración mundial por el 50 aniversario de su fallecimiento.

En Estados Unidos habrá tres exhibiciones programadas. En la costa este solo Charlotte tendrá una exposición del artista.

Ver más: Dónde celebrar Mardi Gras

The Mint Museum en Queen City exhibe “Picasso Landscapes: Out of Bounds” (“Los paisajes de Picasso: Fuera del límite”) desde el 11 de febrero hasta el 21 de mayo.

La exhibición de más de 40 obras, que abarca toda la carrera de Picasso, explora la profundidad del compromiso del artista con los temas del paisaje junto con su enfoque expansivo de este género tradicional.

Obras de Pablo Picasso exhibidas en Charlotte

Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, creador, del cubismo. A él se le considera como uno los grandes artistas del siglo XX y de la historia. Falleció el 8 de abril de 1973, pero su legado perdura con influencia en variados movimientos.

Ver más: Jóvenes latinos se expresan en obra de teatro “La otra calle”

Los tickets para la exhibición “Picasso Landscapes: Out of Bounds” los puede adquirir en el Museo o a través de su sitio web www.mintmuseum.org.

La entrada para los adultos tiene un costo de 25 dólares; niños menores de 17 años entran gratis. Los miércoles desde las 5 pm hasta las 9 pm tiene un costo de 10 dólares.

Video: Obras de Pablo Picasso son exhibidas en Charlotte