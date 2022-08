Novia de Luisito Comunica denunció agresión sexual

Ciudad de México, DF.- La modelo venezolana de 28 años y actual novia de Luisito Comunica, youtuber mexicano, Arianny Tenorio denunció por medio de sus redes sociales que un agresor la tocó sin su consentimiento diciéndole cosas morbosas.

Entre indignación, rabia y llanto la novia de Luisito Comunica relató que mientras caminaba por la ciudad, se dio cuenta que un sujeto en moto se subió a la acera o banqueta con dirección a ella. El video en su Instagram se tituló como «no me voy a quedar callada».

Ver más: Lanzamiento del nuevo disco «Moonchild Mixes» de Selena

Pese a que el miedo de la novia del influencer mexicano, Luisito Comunica era que la robaran, su sorpresa fue que el hombre la agarró con fuerza al tiempo que le susurraba cosas morbosas.

Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, denunció en su Instagram que sufrió agresión sexual en Ciudad de México

Inmediatamente, en vista de la reacción de Arianny Tenorio y el golpe en el pecho que le dio la venezolana al sádico, él mismo siguió su ruta en su motocicleta. A través de sus redes, Tenorio dijo, «Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron muy duro y me dijeron cosas morbosas, y no me voy a quedar callada».

Sin embargo, la venezolana residente del país mexicano precisó que esta no es la primera vez que le pasa. De este modo, relató una historia similar en el mismo país, pero ambientado en el Metrobus de Ciudad de México, en el vagón de mujeres.

La venezolana relató que hace 5 años un hombre la acosó sexualmente en el metro. Al estar en esta situación, la modelo reaccionó al acto morboso y expuso al sádico. Sin embargo, al notar su acento extranjero las mismas personas del Metrobús le gritaron que se regresara a su país.

Ver más: Escándalo de youtuber español, Borja Escalona por 2.5 euros

Finalmente, Tenorio hizo un llamado a no guardarse estos actos lacivos y sádicos que claramente son un tipo de acoso sexual. Al tiempo pidió la unión de la sociedad para paliar estos comportamientos, que pareciera muy frecuentes en el país mexicano.

Parte de las incoherencias de la respuesta de los ciudadanos es permitir y encima atacar a la víctima. Es incoherente gritar rabiosamente a un extranjero en México, cuando este país es ampliamente conocido como un productor de migrantes. Luisito Comunica explicó que están rastreando videos en las cámaras de vigilancia de la zona para dar con el agresor.

Video: Quinceañera a la mexicana