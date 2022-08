Lanzamiento del nuevo disco «Moonchild Mixes» de Selena

Miami, FL.- El nuevo disco «Moonchild Mixes», donde se recopilan 10 canciones inéditas y tres remezclas de Selena Quintanilla, también conocida como la Reina del Tex-Mex, será lanzado este viernes por el padre y la hermana de la fallecida artista Abraham y Suzette Quintanilla.

De esta manera, la familia de Selena sienten que cumplen con la promesa que hicieron a la artista el día de su muerte, «Mantener su memoria viva a través de la música».

Los familiares de Selena al mismo tiempo admitieron que hablar de la producción es «agridulce». También adelantaron que el nuevo disco «Moonchild Mixes», «contiene temas que Selena grabó cuando tenía entre 13 y 16 años».

Especialmente, el padre de Selena lideró junto a su hijo Abraham Isaac Quintanilla el proyecto de principio a fin. Resaltanto que Abraham Quintanilla padre, cuenta con 83 años y precisó seguir, «maravillado y agradecido con el apoyo y el cariño del público con mi hija, que nos demuestra que en realidad ella nunca murió».

Por otro lado, Suzette Quintanilla, la hermana mayor de Selena, se encargó del diseño gráfico del disco, el decimocuarto de la artista y el segundo después de su muerte.

The wait is over!

Tomorrow 08/26 everyone will be able to enjoy Selena’s new album MOONCHILD MIXES

Time: 12:00AM Eastern Time Worldwide 🌎

For those who love the physical CDs we have great news for you! CDs will be available at Target, Walmart and Amazon. @warnermusiclat pic.twitter.com/zNCtrlOUO0

— Selena (@SelenaLaLeyenda) August 25, 2022